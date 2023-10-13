عربيات ودوليات

استشهد أربعة فلسطينيين على الأقل في هجوم للمستوطنين في قرية في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية. وفي حادثين منفصلين، قتل فلسطيني قرب بيت لحم وفتى في بلدة بني نعيم شرق الخليل «برصاص الاحتلال»، وفق الوزارة. وبذلك، ارتفعت الى 29 قتيلا على الأقل، حصيلة المواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية مذ شنّت حركة «حماس» عملية عسكرية ضد اسرائيل السبت، وفقا لوزارة الصحة في رام الله. وأوضحت الوزارة الفلسطينية أن هؤلاء سقطوا برصاص الجيش والمستوطنين. والأربعاء، أعلنت الوزارة في بيان عن سقوط «3 شهداء جراء اعتداء المستوطنين على بلدة قصرة» قرب مدينة نابلس بشمال الضفة الغربية المحتلة.