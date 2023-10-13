عربيات ودوليات

أبدى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، دعم الولايات المتحدة الكامل لإسرائيل في عدوانها القائم على قطاع غزة، مؤكداً أن واشنطن تعمل مع تل أبيب لضمان إطلاق سراح الأسرى.

جاء ذلك في حديث للصحافيين أجراه أنتوني بلينكن في تل أبيب التي وصل إليها، أمس وكرر التصريحات ذاتها في مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال بلينكن: «لم آت إلى هنا بصفتي وزير خارجية الولايات المتحدة فقط، ولكن أيضاً كيهودي فر جده من القتل».

وأضاف: «الرسالة التي أحملها لتل أبيب هي أننا سنكون دائماً موجودين إلى جانبكم».

ورحب بلينكن بتشكيل حكومة طوارئ في إسرائيل، مؤكداً أن واشنطن ستقدم الذخيرة لمنظومة الباتريوت وذخائر مختلفة.

ولفت وزير الخارجية الأميركي إلى وجود دعم كاسح في الكونغرس الأمريكي لأمن إسرائيل، مؤكداً أن «الولايات المتحدة تحمي ظهر تل أبيب».

وأوضح أن أميركا أرسلت حاملة طائرات، وتعزز من قواتها في المنطقة، وتعمل بدبلوماسية قوية لمنع توسع الصراع.

وزعم بلينكن أن «حماس لديها أجندة واحدة فقط هي تدمير إسرائيل وقتل اليهود، وتسخر مواردها لصنع الصواريخ وحفر الأنفاق».

وأضاف: «ما فعلته حماس شبيه بما فعله تنظيم الدولة(داعش)»، لكنه من جانب آخر قال: «لا يمكننا تأكيد الادعاء بأن مهاجمي حماس قاموا بقطع رؤوس الأطفال خلال هجوم السبت».

وأفاد بلينكن بأن «25 أميركياً قتلوا في إسرائيل، ونعرب عن حزننا لخسارتهم، ونعمل بشكل وثيق مع إسرائيل لضمان إطلاق سراح الرهائن الذين احتجزتهم حماس».

