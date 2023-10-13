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واشنطن – الوكالات: أثارت تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن خلال لقائه بقادة الطائفة اليهودية في البيت الأبيض، حول رؤيته صوراً لجثث أطفال إسرائيليين، حرجاً لدى البيت الأبيض، ودفعته إلى إصدار توضيح حول الأمر. وأكد البيت الأبيض في بيان له، أن بايدن والمسؤولين الأميركيين لم يروا صوراً، أو «لم يتحققوا بشكل مستقل، من أن حماس قطعت رؤوس أطفال».ولفت البيت الأبيض في بيانه إلى أن الرئيس بايدن «بنى تعليقاته على مزاعم متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، وتقارير إعلامية من إسرائيل»، وفق ما نقلته صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية. وكان بايدن قال خلال لقائه بقادة الطائفة اليهودية في البيت الأبيض «من المهم أن يرى الأميركيين ما يحدث. أنا أفعل ذلك منذ وقت طويل، لم أكن أظن أنني سأرى هذا، صور مؤكدة لإرهابيين يقطعون رؤوس الأطفال».

وجاء توضيح البيت الأبيض، بعد نفي حركة المقاومة الإسلامية «حماس» لتصريحات بايدن، حيث قالت «نؤكّد بشكلٍ قاطع، كذب الادعاءات الملفقة التي تروّجها بعض وسائل الإعلام الغربية التي تتبنى بشكلٍ غير مهني، الرواية الصهيونية المليئة بالأكاذيب والافتراءات على شعبنا الفلسطيني ومقاومته والتي كان آخرها الادّعاء بقتل أطفال وقطع رؤوسهم واستهداف مدنيين».

وقال أحد كبار مساعدي الأمن القومي بالبيت الأبيض، لصحيفة «نيويورك بوست» إنه «لم ير الصور التي كان يشير إليها بايدن» علماً بأن تصريحات بايدن جاءت استناداً إلى الرواية الإسرائيلية وحسب. ونفى صحافيون شاركوا في جولة نظمها الجيش الإسرائيلي في عدد من مستوطنات غلاف غزة، رؤية أي جثث أطفال مقطوعة الرأس وأشاروا إلى أن الجيش هو من أبلغهم بذلك.

