عربيات ودوليات

القدس المحتلة – الوكالات: أثارت حكومة بنيامين نتانياهو التي توصف بـ«حكومة المستوطنين» انقساماً حادّاً في المجتمع الإسرائيلي لا سيّما على خلفية مشروع التعديلات القضائية، لكنّ السياسي اليميني الذي أمضى أطول مدة في رئاسة الوزراء في إسرائيل، سيقود مجتمعاً موحّدا خلف مطلب توجيه ضربة قاصمة لحركة حماس بعد عمليتها الدموية المباغتة.

وحفرت هذه العملية عميقاً في المجتمع نظراً الى حجمها غير المسبوق وعنصر المباغتة فيها. وأدّت العملية إلى مقتل 1300 شخص على الأقلّ في إسرائيل وأخذ عشرات غيرهم رهائن لدى الحركة. وردت إسرائيل بقصف جوي ومدفعي مكثف ومتواصل على غزة، أدى الى مقتل 1400 شخص على الأقلّ في القطاع.

وقال المحلل السياسي الاسرائيلي عكيفا إلدار لوكالة الصحافة الفرنسية إنّ «نتانياهو محشور في الزاوية. الجميع يضغطون عليه، بمن فيهم حزبه الليكود». لكنّ إلدار اعتبر أنّ التفويض الممنوح لنتانياهو لن يكون من دون قيود حاله كحال الدعم الأميركي الذي أعرب عنه الرئيس جو بايدن مراراً منذ بدء العملية وأوضح «على نتاتياهو تدمير البنية التحتية لحماس بالتأكيد. لكن اذا أتى ذلك على حساب موت الأطفال جوعاً في غزة حينها سيتبدّل الرأي العالمي المساند حاليا لإسرائيل سريعاً». واضاف» نتانياهو لا يمكنه أن يتحمّل مقتل ألف جندي (إسرائيلي) إضافي أو الرهائن» الذين أسرتهم الحركة والمقدّر عددهم من الجانب الاسرائيلي بنحو 150 شخصا.

نقطة أخرى تثير الضغوط هي تحذير خبراء إسرائيليين من شلل طويل للنشاط الاقتصادي كما حصل خلال حرب يوليو 2006 مع حزب الله اللبناني، والتي امتدت لأكثر من شهر.

ورأى مصدر عسكري أن إسرائيل تخشى أيضا توسع النزاع مع «حماس» ليشمل جهات إقليمية أخرى معادية للدولة وداعمة للحركة الفلسطينية، لا سيّما حزب الله.

وأكد المصدر أن إسرائيل غير جاهزة لفتح جبهتين أو ثلاث في الوقت عينه، في إشارة لاحتمال دخول الحزب اللبناني على الخط واندلاع مواجهات مع الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. ورأى الخبير الإسرائيلي والنائب السابق عن حزب العمل دانيال بينسيمون أنّ «وجود بيني غانتس في الحكومة سيخفّف قليلاً الضغط على رئيس الوزراء» وأضاف «هذا سيخفّف من التوتّر لكنه لن يؤدي الى تغيير في الجوهر: أيام نتانياهو (السياسية) باتت معدودة وهو يدرك ذلك. لن ينجو من هذه الأزمة. مسيرته السياسية انتهت». وتابع «ماحصل (السبت) غير مسبوق منذ قيام دولة إسرائيل عام 1948. سيتم فتح تحقيق. بعد ذلك سيُلقى به (نتانياهو) في مزبلة التاريخ مع هذه الوصمة المخزية في سجلّه» ويستبعد الخبراء أن يؤدّي التصعيد الراهن إلى طيّ صفحة المشكلات التي واجهها نتانياهو قبل بدء الحرب.

وخاضت أكثر من حرب مع فصائل في غزة مثل حماس والجهاد الإسلامي لم تحقق أي منها نتائج ملموسة، وفق الضابط المتقاعد والمستشار السابق للأمن القومي الإسرائيلي يعقوب أميدرور.

وطرحت صحيفة «جيروزالم بوست» سؤالاً يردده العديد من المعلّقين والاسرائيليين: هل حان الوقت لإعادة احتلال غزة؟ لكنّ الإجابة على هذا السؤال ليست بسيطة، وفق الباحث إلدار.

وأوضح «عندما تدخل قطاع غزة، لا تعرف كيف ستخرج منه. هذه هي معضلة نتانياهو. لذا، هل سيكون عقلانيا بما يكفي لاتخاذ القرار الصحيح؟».

