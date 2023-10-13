عربيات ودوليات

القدس المحتلة - الوكالات: نشرت صحيفة «هارتس» مقالا بعنوان «نتانياهو، زعيم عصابة لا يمكنه الاستمرار في منصب رئيس وزراء إسرائيل» للكاتب زافي باريل ينتقد خلاله أداء رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتانياهو. ويقول الكاتب إن إسرائيل يقودها زعيم «فاسد كان يستثمر كل جهوده للانقلاب» على النظام القضائي. كما أنه» استعدى الحكومات الغربية وقوض العلاقات مع الإدارة الأميركية، وهو الآن يقود البلاد إلى حرب لا يعرف أحد أهدافها ونتائجها». ويشير المقال إلى أن رئيس وزراء كنتانياهو «غير مؤهل تماماً» لتولي منصبه، «حتى وإن وجد من الناحية التشريعية بعض أحكام القانون ليختبئ وراءها»، وحتى لو قضت المحكمة بإصدار قانون جديد يجعل من المستحيل على المدعي العام إعلان نتانياهو غير مؤهل لمنصبه. وختم باريل مقاله قائلا: إن بنيامين نتانياهو لن يصبح فجأة زعيماً نتوقع منه تحمل المسؤولية. مضيفا «إنه زعيم عصابة يجب تجريده من المسؤولية خاصة في وقت الحرب، لأنه لا يستطيع الاستمرار». من جهتها نشرت «تايمز أوف إسرائيل» مقالا للكاتب دافيد هوروفيتس بعنوان «إسرائيل تعلم أن بقاءها على المحك». واستهل الكاتب مقاله بالتأكيد بأن إسرائيل تواجه خطر البقاء، مستشهداً بخطاب الرئيس الأميركي، جو بايدن، الذي ألقاه يوم الثلاثاء وقال خلاله إن «حماس» لا تدافع عن كرامة الشعب الفلسطيني وحق تقرير المصير وإن هدفها «هو إبادة دولة إسرائيل وقتل الشعب اليهودي».