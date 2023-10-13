عربيات ودوليات

القاهرة - الوكالات: رفضت مصر طلبا أميركيا بفتح ممرات للفلسطينيين في قطاع غزة نحو الأراضي المصرية في سيناء، حسبما نقلت وكالة «أسوشيتد برس» عن مسؤول مصري كبير، لم تذكر اسمه. وقال المسؤول «إذا كانوا (الولايات المتحدة) يهتمون بالمدنيين، فعليهم الضغط على حليفتهم الوثيقة (إسرائيل) لوقف قصف المدنيين وإنهاء الحصار (على غزة) للسماح بدخول المساعدات والوقود». وأضاف المسؤول أن «قوافل محملة بالوقود والغذاء توقفت الأربعاء، على الجانب المصري من معبر رفح، لكنها لم تتمكن من دخول غزة»، حيث كان قد جرى إغلاق المعبر الوحيد بين مصر وغزة، الثلاثاء، بعد غارات جوية إسرائيلية. ولفت إلى أن «مصر تجري محادثات مع إسرائيل والولايات المتحدة، بشأن إنشاء ممرات آمنة داخل غزة، وتوصيل المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين المحاصرين».وفي وقت سابق، امس قال موقع «أكسيوس» الأميركي «الولايات المتحدة منخرطة مع مصر في محاولة لفتح ممر آمن لإجلاء الأجانب عن قطاع غزة». وأوضح المسؤولون للموقع الأميركي، أن «إسرائيل ومصر اتفقتا من حيث المبدأ على إنشاء ممر آمن لخروج الأميركيين والرعايا الأجانب الآخرين من القطاع، لكنهم شددوا على أن التنفيذ العملي قد يكون صعبا للغاية لأنه سيتطلب نوعا من وقف إطلاق النار». الى ذلك أعلنت مصر أنه تم تحديد مطار العريش لاستقبال أي مساعدات دولية أو إقليمية ليتم إيصالها إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة عن طريق معبر رفح. جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية المصرية على موقع «إكس» امس أكدت فيه أن معبر رفح مفتوح وسيبقى مفتوحا لاستقبال المساعدات المتجهة إلى الشعب الفلسطيني. «حماس» تعلن الإفراج عن مستوطنة وطفليها غزة - الوكالات: أعلنت حركة «حماس» ليل الأربعاء الخميس أنها أفرجت عن امرأة إسرائيلية وطفليها كان مقاتلوها اسروهم السبت الفائت خلال هجومهم المباغت على الدولة العبرية، في إعلان اعتبرته إسرائيل خدعة إعلامية مؤكدة أن المرأة والطفلين لم يكونا في عداد الرهائن المحتجزين في القطاع. وقالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة «حماس» في بيان إنه «تم إطلاق سراح مستوطنة إسرائيلية وطفليها بعد التحفظ عليهم خلال الاشتباكات». وأرفقت القسام بيانها بمقطع فيديو بثته فضائية الأقصى التابعة لـ«حماس» ظهرت فيه امرأة ترتدي قميصاً أزرق اللون مع طفلين يبتعدون عن منطقة مسيجة بأسلاك شائكة وبجانبهم ثلاثة مسلحين.