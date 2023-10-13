وطن النهار

أوضح السفير الهندي لدى البلاد د. أدارش سوايكا ان حصول الكويتيين على تأشيرة الدخول الى الاراضي الهندية ومنها الى دول جوار الهند لا تستغرق سوى يوم واحد، لافتا في تصريح لـ «النهار» على هامش تنظيم السفارة فاعليات «استكشاف الهند المذهلة» التي اقيمت أول من أمس بفندق ميلينيوم ان الحصول على تأشيرة الدخول الى الهند سهل جدا، لافتا الى أن مدة التأشيرة 6 اشهر متعددة وبالامكان استعمالها في زيارة دول الجوار مثل نبيال وسيرلانكا وبنغلاديش والعودة مرة اخرى الى الهند.

واضاف في تصريحه لـ«النهار» هذه المناسبة مخصصة لتجمع عدد من الشركات بحضور ممثليها للترويج للسياحة في الهند، لافتا لوجود ممثلين لهذه الشركات والوكالات السياحية الهندية، واوضح ان هناك فجوة في نقل المعلومات حول السياحة النوعية في الهند، مشيرا الى شغف الكويتيين بالسفر واكتشاف المناطق الجميلة والمثيرة.

واشار الى ان علاقات البلدين الصديقين تاريخية وهناك تواصل وثيق بين شعبي البلدين، مستطردا القول ولكن لا يزال الكويتيون لا يعرفون جيدا الهند ونحن نقوم بمجهودات من اجل الترويج للسياحة في الهند لان الكويتيين يعرفون فقط بعض المناطق المشهورة مثل قوا وكارلا وبومباي وديلهي لكن الهند هي اكبر من ذلك ولدينا العديد من الوجهات الجيدة والفخمة ولدينا مناطق جميلة لقضاء عطلة الصيف وهناك سياحة المغامرات وسبحة الصحية وغيرها وبالتالي عليهم ان يختاروا فقط نوع السياحة التي يريدونها ويجدونها في الهند، وحول سبب الترويج للسياحة في الهند في هذا التوقيت قال: صحيح تاريخيا الكويتيون يعرفون الهند ولكن لا يعرفون جميع المناطق فعند سؤالهم اي المناطق زاروا تكون الاجابة حول نفس المدن الا ان السياحة في الهند متنوعة وواسعة المجالات.

اضاف: شهدت الهند في الاعوام القليلة الماضية تطورا كبيرا في البنى التحتية، وهذا مهم جدا لجلب السياح خصوصا الذين يبحثون عما هو فاخر ويبحثون عن الفنادق الجيدة والفاخرة والنشاطات الجيدة والمتنوعة والسلام الفكري، وحول عدد السياح الذين زاروا الهند أخيراً، قال ليس لدينا عدد معين لكن العدد في ارتفاع لوجود خيارات كثيرة للسياح، مشيرا الى ان بلاده استقبلت ما يقارب 18 مليون سائح في 2019 قبل جائحة كرونا متوقعا ان هذا العدد سيرتفع بعد التطور الذي شهدته الطرق واقامة الفنادق وتحسين وتطوير البنى التحتية.

وقال السفير ان الحدث اليوم خاص حيث حاولنا الجمع بين قطاع عريض من أصحاب المصلحة في قطاع السفر والسياحة من الهند والكويت بهدف معرفة الهند على وجه التحديد من منظور السياحة.

واضاف: لن أدخل في تفاصيل الفرص السياحية والبنية التحتية ذات الصلة للسياحة إلى الهند لأن لدينا خبراء من الهند، سواء DMCs (كما نسميها في المصطلحات السياحية) أو أصحاب الفنادق المشهورين، الذين سيتحدثون عن جوانب مختلفة من «الهند المذهلة» او الهند العجائب وأريد فقط أن أضع 5 أفكار وهي «لماذا الهند عندما يتعلق الأمر بالسياحة».

ومضى يقول: أولا، تقدم الهند «تجربة سياحية كاملة». من خلال التجربة السياحية الكاملة، أعني ما إذا كنت تبحث عن المناظر الطبيعية الخلابة والمواقع والآثار التاريخية وحدائق الحياة البرية ومحميات الطيور ورياضات المغامرة بما في ذلك الرحلات الجبلية والتزلج وركوب الرمث المائي وما إلى ذلك ومحطات التلال في الصيف والمكان الروحي والشواطئ والمياه الخلفية وواجهات الأنهار ومحطات الشاي والقهوة والتسوق والطعام وما إلى ذلك، فإن الهند هي «البلد». تعد الهند موطنا لما يصل إلى 42 موقعا للتراث العالمي لليونسكو ولم يتم بعد إدراج العديد منها.

واستطرد يقول إن التطورات والتحسينات التي أجريت في العقد الماضي أو نحو ذلك في البنية التحتية للسياحة - اليوم، يمكن للهند أن تتباهى بالبنية التحتية السياحية ذات المستوى العالمي سواء كانت الفنادق الفاخرة أو القطارات الفاخرة أو الرحلات البحرية الفاخرة أو الاتصال الجوي أو النقل البري. وأحدث قطاع ينضم إليه في هذه الفئة هو النقل بالسكك الحديد. والإحصاءات نفسها تتحدث عنها - حوالي 200 فندق 5 نجوم و150 مطارا و8500 محطة سكة حديد. يغطي اتصال راود مع 6 ممرات الطرق السريعة عمليا طول البلاد ونشؤها. فتح إدخال قطارات فاندي بهارات الحديثة عالية السرعة السفر بالسكك الحديد كخيار جذاب.

