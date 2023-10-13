وطن النهار

شارك وزير الإعلام وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عبد الرحمن المطيري في الاجتماع الـ27 لوزراء الثقافة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في مسقط.

وقالت وزارة الإعلام في بيان لها إن الاجتماع عقد برئاسة وزير الثقافة والرياضة والشباب في سلطنة عمان ذي يزن بن هيثم آل سعيد وبحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي.

ووفق البيان استعرض الاجتماع الخطة السنوية للفعاليات والأنشطة الثقافية المشتركة ورؤية تطوير العمل المشترك بين قطاعي الثقافة والسياحة بدول المجلس ومركز الترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية وحماية القيم الأخلاقية والدينية والأسرية في المجتمعات إضافة إلى مقترح تنظيم منتدى ثقافي خليجي.

وصاحب الاجتماع حفل تكريم المبدعين الخليجيين في المجال الفني والثقافي حيث كرم وزير الإعلام وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية‏ عبد الرحمن المطيري والأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون خالد بن علي السنيدي الفنانين الكويتيين عبد الله الحبيل في مجال الفنون الأدائية والفنانة سناء الخراز في مجال الغناء وخالد بوحمد وناصر فرس في مجال الآثار والمتاحف إضافة إلى متحف الباحث في التراث فهد العبد الجليل.

وقد سبقت الاجتماع اجتماعات تنسيقية إذ شارك الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب د. محمد الجسار في الاجتماع التنسيقي لوكلاء الثقافة الخليجيين بحضور مدير إدارة الآثار والمتاحف مدير إدارة العلاقات الثقافية الخارجية بالإنابة في المجلس محمد بن رضا ورئيس قسم العلاقات العربية محمد الخالدي وريهام الفوزان.

