وطن النهار

أكدت الهيئة العامة للقوى العاملة، حرصها على التعاون الاقتصادي وتعزيز الشراكات الاستثمارية مع الامارات العربية المتحدة، مشددا على أهمية خلق بيئة الاستثمار المناسبة والعلاقات الاقتصادية من خلال تسهيل العملية الاستثمارية وتذليل العقبات التي قد تواجه المستثمر الاماراتي في الكويت وتوفير المعلومات اللازمة والتوجيهات القانونية والإدارية. من جانبه، أعرب نائب المدير العام لقطاع شؤون العمالة بالتكليف مساعد المطيري، خلال حضوره اللقاء الثاني لسفارة الامارات لدى الكويت الذي نظم تحت رعاية وحضور السفير الاماراتي د. مطر النيادي عن ترحيب الهيئة بالتعاون مع الشركات الإماراتية المستثمرة في المجالات ذات الاختصاص المشترك.