الجمعة 13 أكتوبر 2023 ,29 ربيع الأول 1445
رقم العدد:
5016
رئيس التحرير:
عماد جواد بو خمسين
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وطن النهار
وطن النهار
إيمانيات
مال وأعمال
مال وأعمال
الاخيرة
عربيات ودوليات
عربيات ودوليات
الرياضة
محلية
دوليه
إضاءات
إضاءات
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الانتخابات الأميركية تحولت للأسف إلى... انتخابات عالم ثالث بامتياز!
تائه
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