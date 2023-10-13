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غزة- الوكالات: ضربت إسرائيل القانون الدولي عرض الحائط معلنة احتجاز 2.4 مليون انسان في قطاع غزة كرهائن تحت قصف هيستيري وحشي أوقع أكثر من 1400 شهيد ووسعت دائرة العقاب الجماعي لتطال المعتقلين الفلسطينيين في سجونها الذين حرموا من الماء والكهرباء والعلاج.... (طالع ص 13-12).

وهدد وزير الطاقة الإسرائيلي إسرائيل كاتس، بمواصلة حرمان القطاع من أي مساعدات إنسانية أو موارد إلى أن تطلق «حماس» الأشخاص الذين أسرتهم في عملية «طوفان الاقصى». وقال في بيان امس «لن يتم تشغيل مفتاح كهربائي ولن يفتح صنبور مياه، ولن تدخل شاحنة وقود حتى يعود المخطوفون الإسرائيليون إلى ديارهم» فيما توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين بأن كل عضو في حركة «حماس» سيكون «في حكم الميت».

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة التابعة في قطاع غزة امس «استشهاد 1417 مواطنا وإصابة 6268 آخرين بجروح» في حين وصل عدد النازحين من منازلهم، إلى أكثر من 338 ألف فلسطيني، وباتت مستشفيات القطاع في حالة إشغال تام.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة في تصريح صحافي «المستشفيات في حالة إشغال تام لقدراتها السريرية والجرحى والمرضى يفترشون الأرض جراء اشتداد العدوان الإسرائيلي» وأضاف أن «استمرار قطع الاحتلال الإسرائيلي للكهرباء والمياه والوقود يشكل خطراً على حياة الجرحى والمرضى ويتسبب في كارثة صحية وبيئية وخيمة».

من جهة ثانية، كشف نادي الأسير الفلسطيني أن السلطات الإسرائيلية قطعت الماء والكهرباء عن 5252 معتقلا فلسطينيا في سجونها فيما تم سحب المواد الغذائية وأدوت الطبخ المحدودة التي يستخدمها الأسرى في إعداد الطعام

من جهة ثانية أصدر وزير الصحة الإسرائيلي، موشيه أربيل، توجيهًا إلى نظام الرعاية الصحية العام في إسرائيل يرفض فيه علاج مقاتلي «حماس» الجرحى. وقال أربيل حسبما نقلت عنه صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية «يجب تسليم التعامل مع هذه المسألة إلى الجيش أو الشاباك». الى ذلك أكد متحدث باسم جيش الاحتلال أن الهجوم العسكري على «حماس» يركز على «القضاء» على كبار قادة الحركة في قطاع غزة بما في ذلك رئيسها يحيى السنوار. ويثير حشد القوات على الحدود مخاوف من هجوم بري على القطاع وبمعارك مروعة في مدينة شديدة الاكتظاظ بالسكان وفي الأنفاق وبوجود رهائن.