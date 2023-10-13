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القدس المحتلة- الوكالات: كشفت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، امس أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 332 طفلاً منذ السبت الماضي في قطاع غزة والضفة الغربية. وبحسب الإحصائيات والارقام الرسمية فإن من بين الشهداء الأطفال هناك 326 قضوا في القصف الوحشي المتواصل على قطاع غزة فيما استشهد 6 أطفال في الضفة الغربية المحتلة برصاص شرطة الاحتلال وميليشيا المستوطنين. من جهته، شدد عايد أبو قطيش، مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في تصريح نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا» على أن «غياب المساءلة والإفلات من العقاب يشكل ضوءاً أخضر لإسرائيل للاستمرار في جرائمها وقتل الأطفال الفلسطينيين».