- حديقة الصداقة والسلام

الاخيرة

لماذا ومن سنوات مضت هذا الإهمال الواضح من هيئة الزراعة وبلدية الكويت لحديقة الصداقة والسلام الواقعة بمنطقة الشويخ السكنية ذات الأشجار الميتة والمزروعات المهملة والإضاءة التالفة والبلاط المكسور كغيرها من الحدائق والأماكن العامة التي كان من الممكن أن تكون هذه الحديقة «هايد بارك» الكويت بل أفضل منها مع وجود المقاهي وألعاب الأطفال الحديثة وبعض الأجهزة الرياضية والاستراحات وهو ما يثير الاستغراب والتساؤل مع توفير الميزانيات لهاتين الجهتين، ولو مثل هذه الحديقة بتلك المساحة الشاسعة في إحدى دول المجلس لكانت جنة الله في الأرض علماً بوجود مواطنين لديهم الرغبة والاستعداد في إحياء كل ما هو ميت بالبلاد مقابل استثماره، فلماذا لا توافق وتبارك الحكومة هذه الخطوة لإعادة الجمال للبلاد واستبعاد الحسد من قلوب الحاسدين لنفخر بنشاط شباب الوطن وجهودهم كما فخرنا بالمولات التجارية.

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- نستأذن لنقول -

على الحكومة أن تمنع التميز بين كبار التجار وصغارها وتحافظ على مصلحتها أولاً بعدم تنازلها عن حقوقها المالية المتناثرة على أرض الدولة وعلى أراضي الدول المقترضة.

* وعليها أيضاً إعادة الدراسة لإيجارات منطقة الشويخ الصناعية وما شابهها من أراضٍ لعدم وجود منطق وعقل يقبل بأراضٍ تقدر قيمتها بالمليارات وترضى بالفتات ليكسب غيرها من حلالها.

* وعليها أيضاً حماية وزرائها من تهجم بعض النواب عليهم في مكاتبهم وتوجيه الكلام الجارح الذي يضعف هيبة الوزير أمام موظفيه ومراجعيه وبالتالي يضعف الحكومة بأكملها.

* وعليها أيضاً مضاعفة عمل أعضائها ومن هم تحت إمرتهم لنشعر كمواطنين بدوران عجلة الإنجاز على أقصى سرعة لتعويض ما فاتنا من الوقت الضائع.

* وعليها أيضاً الثبات على قوانينها وعدم السماح بتخطيها أو اللعب عليها أو إهمالها من مواطنيها.

* كما عليها أن تكون أكثر ذكاء ودهاء من أصحاب الشركات الكبيرة بعدم استغفالها «بعد الاتفاق بينهم» بقيمة العطاءات ذات الأسعار المضاعفة لمشاريعها.

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- العفو -

لي تجربة شخصية مع من ينادي بالعفو للمحكومين تبين لي منها بأن طلبهم ليست صفة من أطباعهم «المعذرة لو التحليل خطأ» ولا لسواد عيون المحكومين ولكنه لأسباب قد تكون انتخابية أو قبلية أو عائلية أو لإبراز موقف بطولي أمام المجتمع وتجربتي تتلخص بدعوتي شخصياً لثمانية أشخاص يهمني وجودهم مع إخوانهم من دواوين أهل الكويت في مزرعة عزايز بشهر فبراير الماضي للاندماج والمشاركة بالغداء الجماعي بمناسبة أعياد الكويت الوطني والتحرير وفتح صفحة جديدة ونسيان الماضي وما فيه من خلافات بين مؤيد ومعارض للأحكام علماً بأنني لست طرفاً بمن تم الحكم عليه ولا خلاف مع الأخوة الثمانية الأفاضل غير أنني تفاجأت بعد موافقتهم على الدعوة بنفس المكالمة عدم حضورهم ولا حتى اعتذارهم عدا الدكتور وليد الطبطبائي مشكوراً، مما يتضح بأن طلبهم للعفو مزاجي مائل للهدف بعيداً من أن يكون السماح من صميم طبعهم.

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إذا كنت في نعمة فأرعها

فإن المعاصي تزيل النعم

