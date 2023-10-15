الذكرى الثالثة لتولي سمو الشيخ مشعل الأحمد ولاية العهد

آراء

يوم السبت 7 أكتوبر فرحت الكويت بجميع أطيافها وعشائرها وكل من يسكن هذه الأرض الطيبة بيوم تولي سموه ولاية العهد.

الحديث عن هذه الشخصية ليس بالشيء البسيط والسهل، ولكننـي أنا شخصيا تعاملت مع سموه عـن قـرب، وتشرفت بزيارته أسبوعيا في ديوان سموه بالحرس الوطني، حينما كان سـموه نائب رئيس الحرس الوطنـي كـل يـوم أحـد لـيـس مـن وقـت قـريـب، فكان سموه يستقبل بديوانه الصغير والكبير والفقير والغني والمدني والعسكري مـن أفـراد وكبـار ضباط الشرطة والجيش والحـرس الوطنـي.

سموه مستمع جيد لحاجات ومتطلبات زواره عند طلبه، ويلبـي حاجاتهـم بمـا يرضـي الله؛ وبمراعاة القانـون؛ وإذا تبين لنـفـر حـق ينصـره سـموه، ولا يرضى بالظلـم، وفي حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: «انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فقال رجل: يا رسول الله، أنصـره إذا كان مظلوما، أفرأيت إذا كان ظالما كيـف أنصـره؟ قال: تحـجـزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره»، رواه البخاري.

وأنا شخصيا وبمجالستي مع سموه علمت بأنه لا مجال للمجاملات في العمل على حساب الوطـن عنـد سموه.

واليـوم أنـا أشهد شهادة حـق في سموه؛ ذات يـوم في زيارتـي لسـمـوه أيـام تطاير الحصى في الشوارع، وكان يومهـا حديث المواطنين بـأن سياراتهم تعرضـت لكسر في الزجـاج وخلـل في إطـارات السيارات وأضرار أخرى، ووقتها كنت في مجلس سموه وأثار سموه الموضوع أمامنا في المجلس وهـذه شهادة لا يعلمها الكثيرون، ولكـن سـمـوه حينهـا طـلـب مـن أحـد كـبـار القادة المسؤولين بـأن يتحققـوا مـن هذا الموضوع؛ وبتحويل المسؤولين والمستشارين المسؤولين للتحقيق؛ ويومها سمعت بأنه كان الاتفاق علـى صـب الأرضية تقريبا علـى مـا أتذكـر 28 سـم مـن الأسمنت و2 سـم مـن الـرمـل أن يكـون سـطح الشارع، ولكـن «إلـي صـار عكس ذلك تماما» فكان نصيب الرمل 28 سم والأسمنت أقل حظا بكمية 2 سم... وهـذا مـا أغضـب سـمـوه يومهـا.

وهذا قليـل مـا أشرت إليـه اليـوم عـن سـمـوه، ولكـن الـيـوم نـفـرح ونرفع أيدينا إلى السماء بما أوهبه الله لنـا مـن إنسـان ينصرنا وبهذه المناسبة، أحب أن أبارك لسموه للثقة الغاليـة التـي حـظـي بهـا سـمـوه مـن قبـل سـيدي حضـرة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ومجلس الأمة، وهـي شـرف التكليف وثقـل الأمانة.

لقد بايعت الأمـة عبر ممثليهـا سـمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، واجتمعت علـى كلمـة واحـدة وهـي أن سمو الشيخ مشعل الأحمـد ولي للعهـد.

فلا يخفى على القارئ الكريم بأن سمو الشيخ مشعل هـو الرجل الأقوى في جهاز الحرس الوطني، الهيئة المستقلة عن الجيش والشرطة، والتي تأسس في عام 1967 لدعم القوات المسلحة وهيئات الأمن العام ويقودها سمو الشيخ سالم العلي.

ولا ننسى أن سمو الشيخ مشعل ومنذ اليوم الأول من تعيينه نائبا لرئيس الحرس الوطني عمل على تطوير منظومة العمليات الخاصة، ورفع كفاءة المنتسبين، تجسيدا لوثيقة الأهداف الاستراتيجية للحرس الوطني، كما عمل على تحقيق التعاون والتكامل مع المؤسسات العسكرية الصديقة، ونقل الحرس نقلة نوعيـة مـن حيـث الإدارة والتجديد والعدالة في التوظيف.

نظام القرعة

وتطـويـرا لنظام القبول بالحرس الوطني تم بناء على توجيهات سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي وسمو الشيخ مشعل الأحمـد عندما كان نائبا لرئيس الحرس الوطني اعتماد نظـام القرعة العلنية لاختيار الراغبين في الانخراط بالحرس الوطنـي مـن أفـراد وضباط، وذلك اعتبارا من شهر أغسطس لعام 2004م سعيا لتحقيق مبدأ العدالة في سياسة القبول وتكافؤ الفرص بين المقبولين الأمر الذي لاقى ارتياحا واسعا في الشارع الكويتي.

وحدة الطوارئ والأزمات

ومـن الانجازات التـي نهـض بهـا الحرس الوطني في إطار التنسيق والتعاون مـع عـدد مـن وزارات ومؤسسات الدولة، تنفيذ توجيهات سمو الشيخ مشعل الأحمـد بتشكيل وحـدة لأعمـال الطوارئ والكوارث الطبيعية تساند الوزارات المعنية في هذا الأمـر وتم تزويدها بالمعدات والآليات، وقد كان للحرس الوطنـي مشـاركات فعليـة خــلال عمليـات هـطـول الأمطار والسيول والحرائق إلى جانب الجهات المعنية في الدولة.

مشكلة البطالة

ساهم الحرس الوطني في حل مشكلة البطالة وذلـك مـن خـلال توجيهات سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي وسمو الشيخ مشعل الأحمـد بفتح باب القبول بالحرس الوطني أمام حملة شهادة الرابع المتوسط منـذ عام 2004م، وفي ذلك العام التحق بالحرس الوطني نحـو 1000 عسكري، وفي العام الذي يليـه التحق بالحرس الوطنـي نـحـو 1000 عسكري، وكمـا منـح الحرس الوطني فرصـة الإعـادة للخدمـة لضباط الصف والافراد شريطة أن تكـون خدمتهم السابقة بسبب الاستقالة أو الانقطاع عن العمل، وتم العمل بذلك اعتبارا من 12/3/2005، وساهم ما ساهم في حل مشكلة البطالة وسد النقص الذي تعاني منـه بعـض قطاعـات الحـرس خصوصا في المواقع التي يضطلع بمهمة تأمينها وحراستها بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

وفي هذه المناسبة الغالية على قلوبنــا نبـارك لسموه على الثقة الغالية التي حظي بهـا مـن سـمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ومجلس الأمة، وهذا ليس بغريب على نيل سـمـوه هـذه الثقة.

وبهذه المناسبة نطلب من الله عز وجل الشفاء العاجل لعميد الأسـرة سمو الشيخ سالم العلي السالم الصباح رئيس الحرس الوطني شفاء لا يغادر سقما.

وحفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه...

اللهم ارحم شهداءنا الأبرار..

