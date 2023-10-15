تحدي القطاع الخاص الجديد

آراء

بصمة القطاع الخاص في مساندة الاقتصاد العالمي واضحة حتى وإن تغيرت بعض الشيء ماهية العمالقة فيه، قبل عشرين عاما كانت شركات الطاقة والنفط تقود الاقتصاد العالمي وهي من تملك القرار في المسرح السياسي بنفوذ قوية ومؤثرة، أما اليوم فمن يقود العالم شركات بدأت من حجم متناهي الصغر ومنها بدأ في كراج بيته وانطلق برحلته في مجال التكنولوجيا والمعلومات ليصل إلى مستوى الشركات العملاقة التي قيمتها اليوم تفوق ميزانية الدول الغنية، شركات كيف بدأت وأين وصلت وترعرعت في بيئة عمل تدعم النجاح وتساند الابتكار والإبداع، بيئة صالحة وجاذبة تولد شركة بعدها شركة تنطلق للعالمية.

والسؤال أين نحن العرب من هذا الإبداع وهذه البيئة، في أوطاننا العربية مفهوم القطاع الخاص ما زال تقليديا يختصر في الاستثمار العقاري والخدمات والمقاولات ووسيط لوكالات وسلع عالمية، بيئة لا مكان للابتكار فيها ولا مكان للصناعات التكنولوجية وان بدأت بعض المبادرات هنا وهناك لكنها لا تخدم الشركات الناشئة التي تحلم في الانطلاق إلى العالمية.

نأخذ نفسا عميقا،،،

يجب أن نعترف بأننا بيئة طاردة للإبداع ومحاربة للقطاع الخاص الناشئ والذي لا يسمح بولادة شركات مبتكره تسعى إلى النجاح، قطاع خاص يحارب بعضه بعضا، فالشركات الكبيرة التقليدية تشعر بالرهبة من أي منافس من الشركات الناشئة وتضمن بأن يبقى الصغير صغيرا لينفرد القطاع الخاص التقليدي والذي تخدمه الأنظمة ليبقى هو الوحيد على الساحة.

أعزائي ما طرحته من أسباب تجعل الشركات الناشئة فاشلة عندنا وناجحة عند غيرنا، وأتمنى أن تشاركني أيها القارئ بالأسباب التي تراها.

