آراء

السابع من أكتوبر لعام 2023 سيُخلد في ذاكرة التاريخ.. تحقق فيه قانون العدل الإلهي وكما تُدين تُدان

ولا يُؤتمن رماد النار.

‏فالنار تحت الرماد.

قالها ابن خلدون.. «التاريخ يعيد نفسه» وسبق زمانه وتحققت كلماته.. في حرب 6 اكتوبر لعام 1973..

‏وفي حرب 7 أكتوبر لعام 2023.

يبدو أن شهر ‏أكتوبر هو درس في التاريخ للكيان الصهيوني.. يُلخص في نقطتين فقط:

‏- انهيار منظومة الأمن الإسرائيلي

‏- وانهيار مقولة أن الجيش الإسرائيلي لا يُقهر.

فلسطين ليست بقضية سياسية فقط.. ماهي‏ إلا قضية إيمانية وإنسانية بعيداً عن المسميات السياسية.. هي من قصص التاريخ التي ذُكرت في القرآن الكريم، قال تعالى: «سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ».

هي «قضية الأقصى» أولى القبلتين، فقد كان الأقصى وجهة المسلمين في صلاتهم فهي ليست بقضية شعوب.. فقط.

‏«الأقصى للمسلمين كافة»

‏إلى متى سطحية التفكير وهشاشته؟!

‏دفاعنا عن الأراضي المقدسة واجب وإن كان بموقف ودعاء وحتى لو بكلمة تُكتب ‏انتبهوا السياسة ليس فيها عدو دائم أو صديق دائم «الأقصى هو مطلبنا» ويبدو أن الطوفان انتقل من الاقصى إلى ‏ منصة x واشتعلت النيران بين الجبهات المتناحرة في تطبيق إلكتروني..

‏إن لم نتحد برأي أو كلمة أو موقف بتطبيقات إلكترونية... فكيف سنحرر الأقصى؟ بالحروب الرقمية الإلكترونية بعالمنا الافتراضي.. ‏بعالم تقسم إلى دول متفرقة متناحرة.

‏انه النمط الجديد في السياسة وهو ما نطلق عليه اسم «السياسة الرقمية» فمن لم يُنصف المظلوم من الظالم، سلبه الله قدرته..

‏نصرة المظلوم واجبة علينا لشعبٍ أعزل يقف مدافعاً عن دينه ووطنه وشرفه.

للمستهزئين والمتنمرين على كل من يقف بجانب نصرة المظلوم والإنسانية وقضية الأقصى الحرب الإلكترونية ما هي إلا قوة ضاغطة على السياسات الدولية.. والدول العظمى لتغيير مواقفها..

وأخيراً «لا يمكن أن تكون الحرب عادلة، لأنه من المستحيل القتال بشكل عادل، حتى لو كنت تقاتل من أجل العدالة».. كما قال الفيلسوف كوتاربينسكي.

وما زالت في جيبي كلمة.

