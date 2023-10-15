ميلان يريد ميراندا

دوليه

أكدت وسائل إعلام إسبانية أن ميلان سيعود مجدداً في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة للتفاوض حول ضم اللاعب خوان ميراندا. وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو إن «النادي الإيطالي يحتاج بشكل كبير للتعاقد مع جناح أيسر»، لافتة إلى أن لاعب أتلتيك بلباو يعد من أولويات الفريق. وأضافت: «المدرب ستيفانو بولي يرغب في ضم بديل للاعب ثيو هرنانديز، ما وجه أنظار النادي صوبه البالغ من العمر 23 عاماً». وأشارت إلى أن «الروسونيري» يستعد لتقديم عرض قيمته 6 ملايين يورو لإقناع النادي الإسباني بالتخلي عن خدمات اللاعب الذي ستذهب 40 % من قيمة بيعه إلى ناديه السابق برشلونة.

