استبعاد تونالي وزانيولو عن المنتخب الإيطالي

دوليه

استبعد الاتحاد الإيطالي لكرة القدم لاعب الوسط ساندرو تونالي والمهاجم نيكولو زانيولو من تجمع المنتخب الوطني على خلفية فتح تحقيق في مراهنات رياضية غير مشروعة.

وأوضح الاتحاد المحلي للعبة في بيان أنه تم إبلاغ تونالي (23 عاما) وزانيولو (24) اللذين يخوضان غمار الدوري الانكليزي مع فريقي نيوكاسل وأستون فيلا توالياً، بالتحقيق الذي يستهدفهما في مركز تدريب الـ «سكوادرا أتزوري» في كوفرتشانو.

وسيغيب اللاعبان عن مباراتي المنتخب الإيطالي، حامل اللقب، في تصفيات كأس أوروبا 2024 أمام مالطا وإنكلترا ، ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وكتب الاتحاد الإيطالي الذي سمح لتونالي وزانيولو بالعودة إلى فريقيهما «لن يتمكن اللاعبان، في هذه الحالة، من مواجهة استحقاقات الأيام المقبلة». ومن أجل تعويض غياب الثنائي، أعلن الاتحاد في وقت لاحق استدعاء مهاجم روما ستيفان الشعراوي (29 مباراة دولية، 6 أهداف) للمرة الاولى منذ مارس 2021. ولم يعرف الشعراوي طريق الشباك في 8 مباريات خاضها في جميع المسابقات مع نادي العاصمة هذا الموسم حيث كان بديلاً منذ وصول الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو على سبيل الإعارة من تشلسي الانكليزي.

وتلقى المنتخب الإيطالي ضربة معنوية جديدة، بعدما اكد الاتحاد مغادرة المهاجم فيديريكو كييزا لمركز التدريب وعودته إلى ناديه يوفنتوس بسبب مشكلات في عضلات فخذه.

وكان الاتحاد أعلن الأربعاء أنه فتح تحقيقا في أغسطس لتحديد ما إذا كان لاعب وسط نادي يوفنتوس الدولي نيكولو فاجولي (21 عاماً) قام بمراهنات رياضية. ويشتبه في أنه استخدم حسابات عدة مختلفة على الانترنت للمراهنة في منصات سرية.

