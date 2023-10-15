إسبانيا تفتقد وليامس وبالدي

دوليه

سيفتقد المنتخب الاسباني خدمات جناحه نيكو وليامس ومدافعه أليخاندرو بالدي للاصابة، في مواجهته الحاسمة أمام النرويج في تصفيات أمم أوروبا 2024، حسب ما أعلن الاتحاد المحلي ومدرب «لا روخا» لويس دي لا فوينتي. واستدعى دي لا فوينتي ظهير فياريال الأيسر ألفونسو بيدراسا ليحل بدلا من بالدي (19 عاما)، الذي يعاني حسب ناديه برشلونة من إصابة في العضلة المقرّبة. من ناحية أخرى، قال الاتحاد الإسباني في بيان بعد الفوز على اسكتلندا 2-0، إن لاعب أتلتيك بلباو وليامس (21 عاما) يعاني من مشكلة في الضلوع، لكن لن يتم استبداله.

وتلقت إسبانيا ضربة جديدة باصابة وليامس وبالدي، حيث تعج صفوفها بالمصابين، أبرزهم جناح برشلونة المغربي الاصل لامين جمال الذي حرّره الاتحاد بعد وصوله إلى مركز التدريب وهو يعاني من إصابة

في فخذه. كما انضم بالدي وجمال إلى عيادة المصابين في برشلونة التي تضم 7 لاعبين، بينهم المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، بيدري، الهولندي فرنكي دي يونغ والبرازيلي رافينيا، قبل مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد في الدوري في 28 الشهر الحالي. ويمكن للمنتخب الإسباني، ثاني المجموعة الاولى متأخرا بثلاث نقاط من 5 مباريات عن اسكتلندا المتصدرة مع 15 نقطة من 6 مباريات، حجز بطاقته إلى أمم أوروبا في ألمانيا الصيف المقبل في حال فوزه على النروج الثالثة (10 نقاط من 6 مباريات) في أوسلو اليوم.

