ساوثغيت يُساند هندرسون

دوليه

انتقد غاريث ساوثغيت مدرّب منتخب إنكلترا جماهير بلاده التي أطلقت صيحات الاستهجان في وجه لاعب الوسط المنتقل إلى السعودية جوردان هندرسون، خلال الفوز الودي على أستراليا 1-0 أول من أمس في لندن. وعبّر ساوثغيت عن غضبه من الاساءة التي تعرّض لها قائد المنتخب الإنكليزي بدلاً من هاري كين الذي خلد إلى الراحة، بعد خروجه في الشوط الثاني من المباراة التي تابعها نحو ثمانين ألف متفرّج في ملعب ويمبلي. وأثير جدل حول مشاركة هندرسون، المنتقل من ليفربول الإنكليزي إلى الاتفاق السعودي براتب ضخم مقدّر بـ915 ألف دولار أسبوعياً، إذ طالته انتقادات بخذلان مجتمع المثليين بعدما عبّر سابقاً عن دعمهم، فيما المثلية الجنسية محظورة في السعودية. وقال مدرّب إنكلترا «لا أفهم ذلك حقاً. لقد خاض 79 مباراة دولية مع إنكلترا، التزامه وما قدّمه لإنكلترا استثنائيان». وتابع «دوره في هذه المجموعة مهم للغاية. هو نموذج رائع في احترافه». أردف «أعرف سبب الصيحات، لكن هذا الأمر يتحدى المنطق. أنا معجب بشكل لا يُصدّق بالأخلاق التي لا تشوبها شائبة لكل الأشخاص في هذا البلد».

