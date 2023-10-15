إنكلترا هزمت أستراليا ودياً

دوليه

حقّق المنتخب الانكليزي، وصيف بطل أوروبا، فوزًا صعبا على ضيفه الأسترالي 1-0 أول من أمس على ملعب ويمبلي في لندن وأمام أكثر من 81 ألف متفرج في مباراة دولية ودية.

وسجّل مهاجم أستون فيلا أولي واتكنز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 57. وأشرك المدرب غاريث ساوثغيت تشكيلة رديفة مفضلا إراحة أغلب عناصره الأساسية كونه تنتظره قمة ساخنة أمام ضيفه الإيطالي، بطل القارة العجوز، بعد غد على ملعب ويمبلي في تصفيات كأس أوروبا 2024 حيث يمني منتخب «الأسود الثلاثة» النفس بحسم بطاقة التأهل الى النهائيات. وتحتل انكلترا صدارة المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة من خمس مباريات امام ايطاليا الثانية بـ 7 نقاط، فيما تحتل أوكرانيا المركز الثالث (7) ومقدونيا الرابع (7). ومنح ساوثغيت الفرصة لمدافع تشلسي ليفي كولويل حيث خاض مباراته الاولى. وكان لاعب وسط الاتفاق السعودي جوردان هندرسون وجناح مانشستر سيتي جاك غريليش ومدافع ليفربول ترينت ألكسندر-أرنولد الوحيدين في التشكيلة الاساسية.

