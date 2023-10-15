بايرن يفكر في فيليبس

دوليه

ذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن اللاعب كالفن فيليبس لديه فرصة للتخلص من أزمته مع مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا بالانتقال إلى فريق جديد في «الميركاتو» الشتوي.

وأوضحت الصحيفة أن بايرن ميونخ يفكر في خطوة مفاجئة للاعب وسط منتخب إنكلترا بالتعاقد معه في يناير المقبل.

وأضافت: «حصل فيليبس على فرصة لاستعادة مكانته مع بطل إنكلترا ضد نيوكاسل يونايتد في كأس كاراباو بعدما استعان به المدرب بيب غوارديولا في غياب الإسباني رودري، لكنه فشل في تحقيق أقصى استفادة من ذلك، بينما لعب 70 دقيقة فقط في ثلاث مباريات كبديل في الدوري الإنكليزي حتى الآن هذا الموسم ما يسلط الضوء على أن فيليبس ليس ضمن خطط المدرب الإسباني وأن الانتقال في يناير هو الأرجح». وقالت: «بايرن يراقب وضع الدولي الإنكليزي عن كثب ويمكن أن ينقض عليه بخطوة مفاجئة له في الشتاء أو في الصيف المقبل.

