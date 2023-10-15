هالاند: كثرة ترديد اسمي ترهقني

دوليه

يعاني إيرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي ومنتخب النرويج، من الملل في الفترة الأخيرة، على حد قوله. وكسر هالاند صيامه عن التهديف، الذي امتد لـ3 مباريات متتالية مع مانشستر سيتي، بإحراز ثنائية للنرويج أمام قبرص الخميس، في إطار التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024. وقال نجم بوروسيا دورتموند السابق، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «TV2» النرويجية: «بالطبع أقدر الدعم والمساندة الجماهيرية الكبيرة لي، هذا ما كنت أتمناه في بداية مسيرتي، فلن أشكو من ذلك». واستدرك: «لكني بدأت أشعر بالملل قليلا، فكثرة ترديد اسمي ترهقني.. لكن هذا وارد في كرة القدم، ولا يمكنني أن أفعل شيئا». ورفع هالاند رصيده أمس إلى 27 هدفا، في 27 مباراة مع منتخب النرويج. ودشن مهاجم مانشستر سيتي مسيرته الدولية عام 2019، لكنه بدأ رحلته التهديفية في العام التالي، الذي شهد تسجيله 6 أهداف في 5 مباريات.