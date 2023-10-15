جماهير البرازيل تهاجم نيمار

دوليه

هاجمت مجموعة من جماهير منتخب البرازيل، القائد نيمار دا سيلفا، عقب مشاركته في مواجهة فنزويلا (1-1) أول من امس، ضمن الجولة الثالثة من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026. وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية، أن نيمار تعرض للإهانة من قبل بعض مشجعي المنتخب، حيث ألقت الجماهير بعض أكواب الفشار عليه أثناء خروجه من أرض الملعب. ونشرت الصحيفة عددا من الصور للحظة مهاجمة نيمار، حيث بدا قائد السامبا غاضبا بشدة من هذا الهجوم. وعقب اللقاء، علق نيمار خلال المؤتمر الصحافي على الواقعة، قائلا: «إنه شيء حزين، حزين للغاية.. لم آتِ لقضاء إجازة أو التنزه، جئت للعب كرة القدم وتمثيل بلادي، وبالفعل قدمنا مباراة جيدة، والنتائج لا يمكن أن تكون إيجابية دائمًا، على الجمهور أن يعلم ذلك». وأتم: «الموقف أزعجني كثيرًا، تصرف سيئ، يجب ألا يصدر، علينا أن نتعامل بإنسانية، لأن من يفعل ذلك يفتقد للاحترام والثقافة. من ينزعج من مستوانا، عليه أن يتدرب ويحضر للعب بدلًا منا!». وخسر المنتخب البرازيلي صدارة ترتيب مرحلة التصفيات، بعد تعادله مع فنزويلا، حيث وصل إلى 7 نقاط بالمركز الثاني، ليترك الصدارة للمنتخب الأرجنتيني (9).