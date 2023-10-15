قطر وإيران إلى نهائي «الدولية الرباعية»

دوليه

تأهل المنتخب القطري الى المباراة النهائية من دورة الاردن الدولية الرباعية بفوزه على نظيره العراقي 6-5 بركلات الترجيح (الوقت الأصلي 0-0) الجمعة على ملعب عمان الدولي.

ويلتقي المنتخب القطري في المباراة النهائية الثلاثاء مع إيران التي تغلبت على الأردن المضيف 3-1 على الملعب ذاته. ويلتقي الاردن مع العراق الثلاثاء أيضا لتحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع.

في المباراة الاولى، فشل الفريقان في التسجيل طوال شوطي المباراة، وفي ركلات الترجيح: سجل للمنتخب القطري حسن الهيدوس، احمد سهيل، أكرم عفيف، سلطان البريك، جاسم جابر ومصطفى مشعل، فيما أهدر احمد فتحي وأحمد علاء.

وسجل للمنتخب العراقي، ميرخاس دوسكي، علي عدنان، احمد علي، أمير عماري، وريبين سلاقة، واهدر علي حمادي، مهند علي وبشار رسن.

وفي الثانية، سجل سردار أزمون (6) ومهدي طارمي (27) ومهرجان محمد (4+90) أهداف إيران، ويزن النعيمات (74) هدف الأردن.

