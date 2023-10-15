«الأولمبي» يلتقي قطر في الدوحة

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يلتقي المنتخب الأولمبي مع نظيره القطري في الساعة 07:00 مساء اليوم على ستاد ثاني بن جاسم في مباراة ودية ضمن استعداداتهما لبطولة كأس آسيا التي تستضيفها قطر أبريل المقبل. وتدرب الأزرق الأولمبي بقيادة مدربه البرتغالي ايميليو بيكسي على ملاعب الجامعة في الدوحة بعد وصوله الخميس إلى العاصمة القطرية.

واستدعي بيكسي 23 لاعباً للقائمة، هم: عبدالرحمن الفضلي، فهد العازمي، معاذ العنزي، عثمان الدوسري، حسن علي، عبدالعزيز البحر، عبدالرحمن الديحاني، فيصل الشطي، يوسف الحقان، خالد الفضلي، بندر السلامة، جاسم شموه، بدر المطيري، محمد الراشد، مساعد الشايع، إبراهيم كميل، فهد الحربي، سلطان الفرج، عبدالعزيز أسعد، طلال الحجرف، فهد الفضلي، حمد الطويل، وعبدالرحمن العنزي.

وتأهل الأزرق إلى النهائيات بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة السادسة بعد فوزه على مكاو وتيمور الشرقية وتعادله مع العراق.

في المقابل، استدعى البرتغالي أليدو فالي مدرب منتخب قطر الأولمبي 32 لاعباً للقائمة التي ستواجه الأزرق، هم: أمير حسن، وسامي مازن، وعلي نادي، ويوسف عبدالله، في حراسة المرمى، وسيف الدين حسن، وشلبان عبدالله، وعبدالله يوسف، وعبدالرحمن راشد، وعبدالله السليطي، وعبدالله العلي، وأسامة الطيري، وعبدالله اليزيدي، وأنس عبدالسلام، وعلي المري، ومحمد الإسحاق، ومحمد عياش، وعبدالرحمن رأفت، وعبدالعزيز محمد في الدفاع. وفارس سعيد، وفيصل محمد ومهدي المعجبة، ومحمد مناعي، ونايف الحضرمي، ونبيل عرفان، في الوسط. وأحمد الراوي، وخالد علي، ومحمد سراج، وأحمد السعيد، وإلياس حميد، وجاسم الزراع، ومحمَّد خالد، ولطفي ماجر في خط الهجوم.

