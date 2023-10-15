بينتو لتصحيح الأخطاء قبل مواجهة سورية

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يعمل الجهاز الفني للأزرق بقيادة المدرب البرتغالي روي بينتو على تجاوز السلبيات التي ظهرت في مباراة المنتخب مع الإمارات الخميس الماضي والتي انتهت بفوز المنتخب الإماراتي بهدف دون رد سجله سجّله طحنون الزعابي في الدقيقة 27. ويخوض الأزرق مباراة ثانية أمام نظيره السوري بعد غد (الثلاثاء) وذلك استعداداً للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات مونديال 2026 وكأس آسيا 2027 التي تنطلق في نوفمبر المقبل. وظهر الأزرق في مباراة الخميس بمستوى متواضع، وفشل في تهديد مرة منافسه إلا في حالات نادرة جداً أبرزها هجمة لمحمد دحام سددها بجانب القائم الأيمن للحارس علي خصيف. وباستثناء ذلك فقد بدا الفريق مفككاً ولا يستطيع تشكيل هجمة منظمة سواء بالاعتماد على اللعب الجماعي، او على المهارات الفردية لللاعبين. كما أن المدرب مطالب كذلك بإصلاح الأخطاء الواضحة جداً على مستوى الجانب الدفاعي، رغم أن شباك الفريق استقبلت هدفاً واحداً جاء بعد خطأ مشترك من قلبي الدفاع حمد حربي وحسن حمدان. ويستعد الأزرق للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات مونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وكأس آسيا 2027 في السعودية، التي تنطلق في نوفمبر المقبل حيث يلعب الأزرق في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات قطر والهند والفائز من لقاء أفغانستان مع منغوليا.

