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الكويت هزم كاظمة في «طائرة الاتحاد»

زيد خلف
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الأحد 15 أكتوبر 2023

عاد الكويت إلى سكة الانتصارات بفوزه المستحق على كاظمة 3-0 الخمس ضمن الجولة الرابعة من بطولة الاتحاد للكرة الطائرة، التي شهدت أيضاً فوز العربي على الشباب 3-1، والقادسية على التضامن 3-0، وبرقان على اليرموك 3-1. وبهذه النتائج يتصدر القادسية وكاظمة وبرقان والعربي الترتيب برصيد 9 نقاط، ياتي بعدهم الكويت والشباب برصيد 6 نقاط لكل منهما، ثم اليرموك والساحل والتضامن دون رصيد من النقاط. وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد على أن تتأهل الفرق الأربعة الأولى إلى الدور النهائي إذ يلتقي الأول مع الرابع والثاني مع الثالث في الدور نصف النهائي.


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