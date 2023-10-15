«ذهبيتان» للترايثلون في كأس العرب

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حقق منتخبنا الوطني للترايثلون، انجازا جديدا يضاف للانجازات السابقة، بتحقيقه ميداليتان ذهبيتان في بطولة كأس العرب والتي جرت خلال البطولة الأفريقية بمدينة الغردقة المصرية. وجاء الميداليتان الذهبيتان عن طريق أبطال المنتخب حمد الخالدي وعلي دشتي.

كما حقق لاعبو النادي والاتحاد الكويتي للترايثلون العديد من الميداليات الملونة والمراكز المتقدمة في بطولة دوري الاتحاد البحريني للترايثلون وجاءت على النحو التالي: لولوة الرفاعي ذهبية الفئة العمرية من 16 إلى 29 سنة، والميدالية الفضية لكل من عبدالعزيز الدعيج من 16 إلى 29 سنة وهدى الصالح ومبارك الجمعة ودلال الريس.

من جانبه، بارك رئيس مجلس ادارة النادي والاتحاد الكويتي الترايثلون راشد الكندري، لأبطال منتخبنا الوطني هذه الانجازات الكبيرة في بطولتي كأس العرب ودوري الاتحاد البحريني، مؤكدا ان هذه الانجازات لم تأت من الفراغ بل بعد جهد وعمل كبيرين من اللاعبين والاجهزة الفنية والادارية. واثنى الكندري على الدعم الكبير الذي قدمته الهيئة العامة للرياضة واللجنة الاولمبية الكويتية للنادي والاتحاد الكويتي ما ساهم باحتلال لاعبي المنتخب مراكز متقدمة وحصدهم الميداليات الملونة. وبين الكندري ان الاتحاد سيعمل بكل جهد لمواصلة الحفاظ على هذه الانجازات وتحقيق المزيد من الميداليات باسم الكويت بكل المحافل والاستحقاقات الخارجية.

