مباريات العربي «الآسيوية» على ستاد جابر

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اعتمد النادي العربي ستاد جابر الدولي ملعباً له لاستضافة مواجهته مع الرفاع البحريني يوم 23 أكتوبر الحالي في الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة لكأس الاتحاد الآسيوية. وكان الأخضر لعب مباراته مع النجمة اللبناني في الجولة الثانية على ستاد نادي الكويت الذي اختاره لخوض مبارياته القارية كون ملعبه (ستاد صباح السالم) لا يلبي اشتراطات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. لكن قرار الهيئة العامة للرياضة الأخير بغلق ستاد الكويت أجبر الأخضر على طلب لعب مبارياته القارية على ستاد جابر، وهو الأمر الذي نال موافقة المسؤولين.