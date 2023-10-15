«الجودو» يعسكر في ملقا

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وصل منتخب الجودو إلى مدينة ملقا الإسبانية لإقامة معسكر تدريبي لمدة 10 أيام استعداد لبطولة «غراند سلام» المقررة في أبوظبي نهاية أكتوبر الحالي وأولمبياد «باريس 2024». وقال أمين صندوق اتحاد الجودو رئيس الوفد فيصل الحمد لـ «كونا» إن المعسكر التدريبي يعد فرصة مناسبة لرفع مستوى اللاعبين والوقوف على جاهزيتهم قبل البطولة لافتا إلى أهميته كونه «يضم 400 لاعب من مختلف دول العالم». وأضاف الحمد أن المعسكر يأتي ضمن خطة الاتحاد لتجهيز المنتخب للاستحقاقات المقبلة لا سيما أولمبياد «باريس 2024» عبر الاحتكاك بمنتخبات لها خبرة كبيرة في اللعبة. وأفاد أن المنتخب الوطني يملك خبرات لديها إمكانات ومهارات تؤهل للمنافسة على الألقاب والظهور بمستوى يليق بسمعة الرياضة الكويتية.