«البولينغ» يتقدم في «الكويت الدولية»

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تأهل منتخب الكويت للبولينغ والمكون من اللاعبين أصيل الرومي ومصطفى الموسوي وعلي حيدر للدور الثاني لمسابقة الثلاثي ضمن منافسات بطولة العالم للبولينغ التي تختتم اليوم على نادي البولينغ الكويتي. وقال اداري منتخب البولينغ ابراهيم الجدي في تصريح للصحفيين ان اللاعبين قدموا مستوى متميزا في هذه المسابقة والتي شهدت ندية وقوة من جميع المنتخبات المشاركة ليحققوا أفضل نتيجة لهم منذ انطلاق منافسات البطولة والتي تضمنت حتى الان اقامة مسابقتي الفردي والزوجي. واعتبر الجدي ان اقامة هذه البطولة العالمية بالكويت شكلت فرصة مؤاتية للاعبي ولاعبات الكويت للاحتكاك مع نظرائهم من المصنفين الاوائل بالعالم ما سيسهم برفع مستواهم الفني مشيدا باداء لاعبي الكويت بهذه المسابقة.