الجريوي تفوق في «الفروسية»

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حقق فارس نادي الكويت للفروسية غازي الجريوي فوزاً مستحقاً في ختام منافسات بطولة مركز الكويت للفروسية لقفز الحواجز التي أقيمت أول أمس في مضمار المركز بمنطقة صبحان، حيث نجح الجريوي في الفوز بالمركز الأول في الشوط الخامس الرئيسي على ارتفاع 130 سم بزمن 80.35 ثانية بدون نقاط جزاء، كما خطف المركز الثاني بزمن 85.20، تلاه الفارس المخضرم شاكر الكاظمي في المركز الثالث، فيما حقق الفارس فواز راشد المركز الرابع. وفي الشوط الرابع على ارتفاع 120 سم، حقق الفارس حمد الهاجري المركز الأول، فيما تصدر الفارس فواز الغنيمان الشوط الثالث على ارتفاع 110 سم.