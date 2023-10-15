العتال: لن نفرط بفتوح

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شدد هاني العتال المرشح البارز لمنصب نائب رئيس نادي الزمالك في الانتخابات التي ستجرى الجمعة المقبل على ضرورة التمسك بلاعب الفريق أحمد فتوح، وقال: «لا مجال للتفريط بخدمات أحمد فتوح ظهير ويجب الحفاظ على القوام الأساسي للزمالك فليس مقبولا أن يرحل كل موسم أحد عناصر الفريق إنه أمر مهم». وعن غرامة محمود عبد المنعم «كهربا» مهاجم الأهلي قال «أرفض تماما تقسيط الغرامة المقررة لصالح الزمالك ويجب سدادها من جانب اللاعب وإنهاء هذا الملف». وأكد أنه رفض في الانتخابات الحالية الترشح لمقعد الرئاسة موضحا أن كرسي رئاسة الزمالك شرف للجميع ولكنه لم يمارس دوره كنائب للرئيس الذي نجح من خلاله في انتخابات 2017 ويسعى للقيام بهذا الدور حال نجاحه في الانتخابات المقبلة.