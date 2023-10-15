انتهاء تصوير «أمر إخلاء 3» درامي كوميدي

Sunday النهار

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أعلنت الفنانة فوز الشطي انتهاء فريق عمل «أمر إخلاء» من تصوير الجزء الثالث من المسلسل المقرر عرضه خلال أكتوبر الحالي على قناة «MBC».

في هذا السياق، شاركت الممثلة عبر حسابها في «إنستغرام» صورة لشخصيتها بالمسلسل، بالإضافة إلى صورة تجمعها بأبطاله، وعلقت عليها: «وما توفيقي إلا بالله وعليه توكلت. الحمد لله انتهينا من تصوير مسلسل أمر إخلاء». حرصت على توجيه رسالة شكر لأبطال العمل وصُنّاعه، متمنية أن يلقى النجاح: «شكرًا لكل كاست المسلسل وجميع زملائي الممثلين ما انحرم منكم.. وإن شاء الله فالنا التوفيق». وأعربت فوز عن حبها الكبير لبطلات العمل، إذ شاركت صورة تجمعها بهن من كواليس العمل، علقت عليها بالقول: «حبيباتي الجميلات قلبًا وقالبًا.. اللي أحبهم وأعزهم حيل».

وكانت قد أعلنت انطلاق عمليات التصوير في نهاية أغسطس الماضي، إذ شاركت عبر «إنستغرام» صورة لشخصيتها فيه علقت عليها بالقول: «أمر إخلاء 3 فوز الشطي.. بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ.. نسأل الله التوفيق».

وخلال عمليات التصوير، كانت فوز حريصة على مشاركة كواليس العمل مع متابعيها على «إنستغرام» من خلال نشرها للصور التي تجمعها بأبطاله، كما أنها شاركت صورة تجمعها بمنتج العمل جمال سنان. يذكر أن «أمر إخلاء» مسلسل درامي كوميدي، تدور أحداثه حول رجل ثري يكسب أمواله بطرق غير مشروعة، فتحجز الدولة على أمواله ويصبح فقيرًا، فينتقل إلى السكن مع موظف فقير ماديًّا كان قد قدم له بيتًا صغيرًا بالسابق.

ويلعب بطولة الجزء الثالث المؤلف من 20 حلقة، كل من: فوز الشطي، أحمد السلمان، في الشرقاوي، ناصر الدوسري، غادة الزدجالي، صمود المؤمن، رهف محمد، ضاري عبدالرضا، عبدالله عبدالرضا، ضاري رشدان، رونق، ناصر الدوسري.

