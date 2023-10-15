تكريم الفنان الراحل محمود ياسين

Sunday النهار

يعود اسم الفنان الراحل محمود ياسين الى واجهة الأحداث الفنيّة من خلال حفل تكريميّ خاص يستعرض لمسيرته الفنية الحافلة وسيرته الذاتية. وفي هذا الإطار، ينظّم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبيّة برئاسة الفنان ايهاب فهمي وبرعاية وزيرة الثقافة المصريّة نيفين الكيلاني حفلاً تكريميًّا للراحل الكبير في المسرح القومي وذلك يوم الأحد القادم الموافق فيه 15 تشرين أكتوبر، بحضور أفراد أسرته ونجوم من أهل الفنّ.

وسيتخلّل الاحتفال عرض فيلم تسجيلي من انتاج المركز القومي للمسرح، يلقي الضوء على سيرة الفنان الراحل الذاتية ومسيرته الفنية، فيما سيتلو كلّ من أبنائه، رانيا محمود ياسين والكاتب عمرو محمود ياسين شهادتَين تغوصان في الجوانب الإنسانية والفنية من حياة والدهما. كما ستقوم الفرقة الموسيقية للمركز بتقديم معزوفات كلاسيكية غربية من أشهر أعمال موزارت و وبيتهوفن. على ان يختتم الاحتفال بمنح أسرة الفنان المصري الراحل درعًا تذكارية تكريميًّة على عطاءاته الفنية طوال حقبة طويلة من الزمن.

