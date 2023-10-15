«البحر الأحمر السينمائي».. تقدم برنامج بلومبيرغ سكرين تايم

Sunday النهار

عقدت مؤسسة البحر الأحمر السينمائي شراكة مع وكالة الأنباء العالمية «بلومبيرغ» لدعم فعاليّتها الإعلاميّة المرتقبة «بلومبيرغ سكرين تايم» – وهي عبارة عن قمة تستمر ليومين، الحادي عشر والثاني عشر من أكتوبر، وتُعنى بتغطية التقاطع المهني بين هوليوود ووادي السيليكون، حيث يجتمع مجموعة من الصحافيين الحائزين جوائز من بلومبيرغ بعمالقة الصناعة السينمائية والمشاهير ورواد الأعمال الذين يعملون على تشكيل ملامح المرحلة المستقبلية من الثقافة العامّة.

تستضيف فعالية «بلومبيرغ سكرين تايم» مجموعة من الأسماء المرموقة ضمن الثقافة العامّة – بما في ذلك إيسا راي، وبادما لاكشمي، وتيد ساراندوس، وماريا شارابوفا، وبيل سيمونز – في مقابلة شخصية عبر استديوهات نيا في لوس أنجلوس، مع بثها على الهواء مباشرة. وخلال الفعالية اليوم، سيجتمع ضيوف الحوار، لمناقشة عدّة مواضيع من بينها مستقبل السينما وتطوّرات تقنيات البث المرئي والمسموع، وأحدث تجارب ألعاب الفيديو والرياضة، والأثر المحتمل للذكاء الاصطناعي وغيرها من المواضيع التي تشغل تفكير قادة الصناعة حاليًا. تستضيف مؤسسة البحر الأحمر السينمائي هذا الحدث مع تجارب بلومبيرغ الحية من خلال جلستين على المسرح، ستعمل على تسليط الضوء على تطوّرات عالم السينما والإنتاج في كلٍّ من أفريقيا وآسيا والعالم العربي مع أهمية الجهود التي تبذلها المؤسسة في دعم صانعي الأفلام في المنطقة. حيث سينضمّ كلًا من جمانة الراشد، رئيسة مجلس الإدارة، ومحمّد التركي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي، وشيفاني بانديا، المديرة الإدارية لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي، إلى قائمة المتحدثين إلى جانب عدد من قادة الإعلام والتقنية خلال الفعالية. كما تتضمّن مجموعة المتحدثين المتنوعة باقة من الضيوف القائمين على عدد من الشركات والمؤسسات الترفيهية، مثل: نتفليكس وإن بي سي يونيفيرسال ويوتيوب وأي إي جي وماينكرافت ومعهد صندانس بالإضافة إلى عدد من صانعي الأفلام الوثائقية المعاصرين ومحللي وسائل الإعلام والموسيقيين وصناع محتوى تيك توك.

وبهذه المناسبة، صرّح محمد التركي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي: «من الملهم أن نتواجد بصحبة المبدعين ورواد الأعمال الذين يعملون معاً على تطوير صناعة الإعلام كما نعرفها اليوم، حيث نتطلّع لتداول الأفكار والتجارب مع ضيوف بلومبيرغ وتسليط الضوء على جهودنا في مؤسسة البحر الأحمر السينمائي أمام الجماهير».

