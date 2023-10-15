أكرم حسني يعود للسباق الرمضاني

Sunday النهار

سيخوض النجم الكوميدي أكرم حسني السباق الرمضاني القادم، بعد أن غاب العام الماضي، وذلك من خلال مسلسل جديد تعاقد عليه خلال الأيام الماضية، وبدأ الإعداد له. المسلسل الجديد هو التجربة الأولى لحسني في مسلسلات الـ 15 حلقة، حيث تم الاستقرار على عدم تقديم العمل في 30 حلقة، للبعد عن التطويل.

العمل الجديد كتبه محمد إسماعيل ووائل حمدي، ومن المقرر أن يتم اختيار بقية عناصر العمل خلال الأيام القليلة القادمة. واحتفل أكرم أخيراً بنجاح فيلمه الأخير (العميل صفر)، وتصدره الإيرادات على مدار الفترة الماضية، كما أجَّل فيلماً جديداً للتحضير للمسلسل الجديد والتفرغ له بشكل كامل.

