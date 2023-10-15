مجموعات متوازنة للعرب

عربيات ودوليات

جنّبت قرعة دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا المنتخبات الأربعة والعشرين «مجموعة الموت»، إذ أفرزت مواجهات متوازنة في الدور الأول لا تخلو من لقاءات قويّة عدة، أبرزها في المجموعة الأولى بين ساحل العاج المضيفة والساعية إلى لقبها الثالث ونيجيريا الطامحة إلى رابع نجماتها في البطولة القارية، فضلاً عن القمة الكلاسيكية بين مصر وغانا في المجموعة الثانية.

وستخوض السنغال التي تستهل حملة الدفاع عن لقبها بمواجهة غامبيا «نزالات صعبة» في المجموعة الثالثة، ولا سيما ضد الكاميرون البطلة خمس مرات آخرها 2017 ضمن المجموعة الثالثة والتي تضم أيضاً غينيا.

ويفتتح منتخب «الأفيال» البطولة بمواجهة غينيا بيساو في أبيدجان في الثالث عشر من يناير ضمن المجموعة الأولى. ويأمل العاجيون استغلال عاملي الأرض والجمهور لحصد اللقب الثالث بعد 1992 و2015، إنما ستكون المواجهات صعبة ولا سيما ضد منتخب «النسور الخضراء» النيجيري وغينيا الاستوائية التي بلغت نصف نهائي نسخة 2015.

ويخوض المنتخب المصري المتوج باللقب سبع مرات آخرها عام 2010 مشواراً صعباً في المجموعة الثانية إلى جانب نظيره الغاني الساعي إلى كسر انتظار دام أكثر من أربعة عقود زمنية، حيث توج بلقبه الرابع عام 1982. وتضم المجموعة أيضاً منتخب الرأس الأخضر الذي يشارك للمرة الرابعة، وموزامبيق التي تحضر للمرة الخامسة في تاريخها والأولى منذ 2010.

ولا ينبغي أن يجد المنتخب الجزائري البطل عامي 1990 و2019 صعوبة في بلوغ الدور الثاني، في المجموعة الرابعة التي تعتبر بالمتناول وتضم أيضاً بوركينا فاسو وموريتانيا وأنغولا.

ويرفع المنتخب التونسي شعار اللقب الثاني بعد عقدين عن انجازه القاري الأول عام 2004 في أرضه، إذ جاء في المجموعة الخامسة التي تضم منتخبات متقاربة، هي مالي وجنوب إفريقيا المتوج عام 1996، وناميبيا.

واتجهت الانظار الى المنتخب المغربي الذي يحاول التصالح مع اللقب القاري بعد مرور زهاء نصف قرن على لقبه الوحيد (1976)، إذ يعد مرشحاً فوق العادة لنيل اللقب ولا سيما بعد وصوله بقيادة المدرب وليد الركراكي وتشكيلة مدججة بالنجوم الى الدور نصف النهائي لكاس العالم في قطر العام الماضي.

وسيكون منتخب «أسود الأطلس» امام مواجهات في المتناول ضد منتخب جمهورية الكونغو الديموقراطية المتوج باللقب مرتين (عامي 1968 و1974 بإسم زائير)، والزامبي حامل لقب نسخة 2012 وتنزانيا القوة الصاعدة في الكرة الافريقية.

