محرقة غزة.. استشهاد 724 طفلاً

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غزة - الوكالات: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية امس ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر إلى 2215 شهيدا منهم 724 طفلا و458 امرأة وقالت الوزارة في بيان «استشهاد 2215 مواطنا منهم 724 طفلا و458 سيدة وإصابة 8714 مواطنا آخر بجراح مختلفة منهم 2450 طفلا و1536 سيدة». وأشارت إلى «ارتقاء 54 شهيدا، وأكثر من 1100 جريح في الضفة الغربية».وقالت وزارة الصحة إن عشرات الشهداء والجرحى سقطوا في مجزرة جديدة بدير البلح نتيجة قصف إسرائيلي لمربع سكني.

ويواصل الجيش الإسرائيلي، استهداف قطاع غزة المحاصر بغارات جوية مكثفة دمرت أحياء بكاملها وأسقطت آلاف القتلى والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين وسط محاولة إسرائيلية لتفريغ المنطقة الشمالية من غزة من سكانها. واستهدف القصف مستشفيات القطاع بحسب «منظمة أطباء بلا حدود» التي طالبت بتأمين مواقع آمنة للسكان، مشيرة إلى وجود نقص كبير بالمستلزمات الطبية في المستشفيات. ودعت المنظمة إلى وقف «القتل العشوائي» وسحب إنذار بإخلاء مستشفى، وحماية مرافق الرعاية الصحية والمدنيين في قطاع غزة. كما تعرض المستشفى الميداني الأردني في غزة لأضرار جراء قصف إسرائيلي، ما تسبب في خروجه عن الخدمة وقطعت الطرق المؤدية إليه.

إلى ذلك قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» إن مئات الآلاف نزحوا في قطاع غزة خلال 12 ساعة مشيرة إلى أن عملية النزوح مستمرة إلى الأجزاء الجنوبية من القطاع. وأضافت في بيان أن عدد النازحين جراء التصعيد العسكري في القطاع بلغ إجمالا ما يقرب من مليون شخص خلال أسبوع. كما ذكر البيان أنه لم يُسمح بدخول أي إمدادات إنسانية إلى غزة منذ أسبوع. ودعا المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إلى إيصال الوقود إلى القطاع لتوفير المياه للسكان.

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي ما زعم انها خارطة توضح مسار «طريق آمن» لسكان مدينة غزة إلى الجنوب. وقال أدرعي على صفحته بمنصة أكس «جيش الدفاع الإسرائيلي سيسمح بالتحرك على الشوارع المُشار إليها دون أي اذًى بين الساعات 10:00- 16:00. من أجل سلامتكم، استغلوا الوقت القريب من أجل التحرك نحو الجنوب من بيت حانون وحتى خانيونس».وكان جيش الإحتلال قد دعا، الجمعة جميع المدنيين في مدينة غزة إلى الإخلاء «جنوبا». في المقابل أعلنت هيئة البث الإسرائيلي، امس ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين الذين سقطوا منذ بدء عملية «طوفان الأقصى» إلى 1400 شخص على الأقل. وذكر مسؤولون بجيش الاحتلال أن من بين القتلى نحو 250 من ضباط جيش الاحتلال وجنوده، وفق الهيئة. وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس فجر امس أن الجيش سينتقل الى «عمليات قتالية نوعية إضافية»، مجددا الدعوة لإجلاء المدنيين من مدينة غزة. كما أعلن الجيش مقتل قيادي عسكري في حركة «حماس». وأعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة أن قواته البرية والمدرعة نفذت عمليات توغل «في الساعات الأربع والعشرين الماضية» في قطاع غزة.

