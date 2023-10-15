الهلال الأحمر: موادنا شارفت على النفاد

عربيات ودوليات

حذر الهلال الأحمر الفلسطيني من تدهور الوضع الإنساني في غزة أكثر مما هو عليه.

مشيرا الى أن «موادنا الطبية في قطاع غزة شارفت على النفاد».

تأتي تلك التصريحات فيما شددت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، الجمعة، على أن غزة تواجه كارثة إنسانية وصحية. وقالت في بيان «نجدد مناشداتنا العاجلة لكل دول العالم والمنظمات الحقوقية والإنسانية والصحية بضرورة إدخال الدعم الصحي والفوري لمستشفيات قطاع غزة». يذكر أنه بعد أن حددت مهلة الإجلاء من شمال غزة بـ24 ساعة، الجمعة، يبدو أن إسرائيل مددت تلك المهلة. الى ذلك طلبت سلطات الاحتلال من مدير مستشفى كمال عدوان أحد أكبر مستشفيات شمال قطاع غزة إخلاءه. وقال مدير المستشفى إن الجيش الإسرائيلي طلب منا إخلاء المستشفى، وهذا يتنافى مع القوانين الإنسانية. وأضاف أن «أمر إسرائيل بإخلاء المستشفى جنون، وهو حكم بإعدام عشرات المرضى».

