«حماس» تعلن مقتل 9 رهائن جدد .. ووساطة روسية عبر الدوحة

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: أعلنت حركة «حماس» امس مقتل تسعة رهائن لديها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية خلال القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأكدت كتائب القسام الجناح العسكري للحركة في بيان «مقتل تسعة أسرى آخرين من أسرى المعركة، بينهم أربعة أجانب خلال الـ 24 ساعة الماضية جراء القصف الصهيوني على أماكن يتواجد فيها هؤلاء الأسرى» وبهذا يرتفع عدد الرهائن القتلى جراء القصف إلى 22 منذ السبت.

ويأمل نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف لقاء مسؤولين من «حماس» في قطر الأسبوع القادم لبحث إطلاق سراح رهائن إسرائيليين على ما ذكرت وكالة «ريا نوفستي» للأنباء الروسية امس.

وقال بوغدانوف لريا نوفوسي إنه «لا يستبعد» لقاء مسؤولين من حماس خلال الزيارة، مضيفا «إذا كانوا على استعداد، نحن دائما نؤيد التواصل. خصوصا في هذا الوضع (الاجتماع) سيفيد في حل مسائل عملية من بينها إطلاق سراح رهائن».

الى ذلك قال الجيش الإسرائيلي، امس إنه لم يتمكن حتى الآن من تحديد مواقع الأسرى الإسرائيليين لدى حركة «حماس» واكد الناطق باسم جيش الاحتلال إن الجيش لم يستطع حتى الآن تحديد مواقع الأسرى الإسرائيليين، مضيفا أنه لم يتم إنقاذ أي أسير منهم.

وكانت إسرائيل أعلنت أن قواتها قامت بعمليات توغل محدودة وسريعة في غزة للبحث عن الأسرى لدى «حماس» مشيرة إلى أن عدد الأسرى بأيدي الحركة يبلغ 120 أسيرا على الأقل. وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: «على مدى الـ24 ساعة الماضية، نفذت قوات الجيش الإسرائيلي مداهمات محلية داخل أراضي قطاع غزة» للبحث عن «الإرهابيين» و«الأسلحة» مضيفا أنه خلال هذه العمليات، بُذلت جهود أيضاً «للعثور على المفقودين».

