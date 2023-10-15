الرئيس الروسي يشبه الحصار الإسرائيلي لغزة بـ«الحصار النازي» للينينغراد

عربيات ودوليات

بشكيك - الوكالات: شبه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحصار الذي يفرضه جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة بحصار ألمانيا النازية لمدينة لينينغراد الروسية خلال الحرب العالمية الثانية، ودعا إلى التوصل إلى حل للصراع من خلال الوساطة. وقال بوتين خلال مؤتمر صحافي في بشكيك عاصمة قرغيزستان إن الحصار المحكم الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة الذي يعيش فيه أكثر من مليوني نسمة غير مقبول. وأضاف يجب علينا التفكير في المواطنين الفلسطينيين الذين يعانون من التصعيد العسكري الإسرائيلي، محذرا من أن شن إسرائيل عملية برية في غزة سيؤدي إلى زيادة الخسائر في صفوف المدنيين.

وجاء تصريح بوتين بعدما طلب الجيش الإسرائيلي الجمعة من جميع المدنيين في شمال قطاع غزة -والذين يزيد عددهم على مليون نسمة- الانتقال إلى الجنوب خلال 24 ساعة، فيما تحشد الدبابات استعدادا لغزو بري متوقع للقطاع.

وقال بوتين إن استخدام الأسلحة الثقيلة في المناطق السكنية «محفوف بعواقب وخيمة على جميع الأطراف» لكنه قال إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها بعد تعرضها «لهجوم بقسوة غير مسبوقة». وكرر بوتين انتقاداته السابقة للولايات المتحدة، قائلا إن المأساة الحالية هي نتيجة لفشل السياسة الأميركية في الشرق الأوسط.

الى ذلك حذر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، من نشوب حرب واسعة النطاق في منطقة الشرق الأوسط. ونقلت قناة «آر تي» الروسية عن نيبينزيا قوله خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، إن «تصعيد الأوضاع على الأرض مقلق للغاية والمنطقة على شفا حرب واسعة النطاق وكارثة إنسانية غير مسبوقة». وأوضح المندوب الروسي أن موسكو «تدين بشكل قاطع القسوة الشديدة وجرائم القتل والأبعاد المرعبة للعنف».

