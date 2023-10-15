غوتيريش: الوضع خطير.. والحروب لها قواعد

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الأمم المتحدة - الوكالات: حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من ان الوضع في غزة وصل إلى «مستوى خطير غير مسبوق» مضيفا أنه على اتصال مستمر مع زعماء المنطقة للتركيز على سبل تخفيف المعاناة.

وقال للصحافيين «يجب دخول المساعدات الإنسانية بشكل فوري إلى جميع أنحاء غزة حتى نتمكن من إيصال الوقود والغذاء والماء إلى كل من يحتاج إليها».

وذكر غوتيريش قبل اجتماع لمجلس الأمن بشأن التصعيد بين إسرائيل وغزة، أن «حتى الحروب لها قواعد» داعيا إلى حماية المدنيين الذين لايجوز أيضا «استخدامهم دروعا». وقال غوتيريش للصحافيين إن «النظام الصحي على وشك الانهيار» و«المشارح مكتظة» فضلا عن «أزمة المياه» في القطاع الفلسطيني المحاصر. وأشار إلى أنه «بعد أيام من القصف الجوي، أمرت القوات المسلحة الإسرائيلية الفلسطينيين في مدينة غزة وضواحيها بالانتقال إلى جنوب القطاع». وشدد على أن «نقل أكثر من مليون شخص عبر منطقة حرب مكتظة بالسكان إلى منطقة بلا طعام أو ماء أو مأوى، في حين أن القطاع بأكمله تحت الحصار أمر خطير للغاية وفي بعض الأحيان يكون مستحيلا».

