«الخليجي» يطالب بتدخل دولي في غزة

عربيات ودوليات

مسقط - الوكالات: أكد مجلس التعاون الخليجي، امس أن «استمرار الاستهداف الوحشي للمدنيين في قطاع غزة ودعوات التهجير القسري تستوجب التدخل الفوري للمجتمع الدولي». وشدد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي في كلمة له، على «ضرورة تضافر الجهود الدولية لإيقاف نهج العقاب الجماعي الذي ينتهجه الاحتلال بحق قطاع غزة، ووضع حد لكافة أشكال التصعيد العسكري ضد المدنيين وتجنب حدوث كارثة إنسانية في الأراضي الفلسطينية».

وأكد البديوي «أهمية تضافر الجهود الدولية لإيقاف نهج العقاب الجماعي الذي تنتهجه القوات الإسرائيلية، بحرمان سكان غزة من المتطلبات المعيشية الأساسية وهو ما يعد خرقاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني وإمعاناً في تأزيم الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط، ويمثل انتهاكاً صارخاً للمواثيق والقوانين الدولية ويعرقل جهود عملية السلام لحل القضية الفلسطينية».

في غضون ذلك بحث وزير خارجية سلطنة عُمان بدر بن حمد البوسعيدي، مع نظرائه وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الأوضاع الجارية في فلسطين، مؤكدين ضرورة تدخل المجتمع الدولي لوقف التصعيد والاحتكام إلى قواعد القانون الدولي والإنساني.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العُمانية، امس جاء ذلك في اتصالات هاتفية أجراها بدر البوسعيدي مع نظرائه وزراء خارجية دول الخليج.

وأكد الوزراء «أن على المجتمع الدولي والأطراف الدولية الداعمة لجهود استئناف عملية السلام مسؤولية أساسية للتدخل الفوري لوقف التصعيد الحالي في فلسطين».

كما أكدوا أيضاً ضرورة تدخل المجتمع الدولي للعمل على «فتح الممرات الإنسانية للسكان في غزة، والاحتكام إلى قواعد القانون الدولي والإنساني»، وفق الوكالة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية «السيوف الحديدية»، وشن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 2215 شهيدا. والجمعة، دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان مدينة غزة إلى إخلاء منازلهم والتوجه جنوباً «من أجل سلامتهم الشخصية»، مع تواصل قصفه على غزة، وقطع تل أبيب الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء عنه.

الى ذلك بحث رئيس وزراء قطر وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة مع نظرائه السعودي الأمير فيصل بن فرحان، والعُماني بدر البوسعيدي والتركي هاكان فيدان، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

