بلينكن في السعودية: نعمل لحماية المدنيين في غزة

عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، خلال لقائه نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان في الرياض، امس أنه يجب العمل على حماية المدنيين في غزة وإقامة مناطق آمنة، وإيصال المساعدات مشيراً إلى أن واشنطن تعمل مع السعودية لضمان حماية المدنيين في القطاع. كذلك لفت إلى أن بلاده تعمل مع السعودية في الكثير من القضايا، ومنها إحلال السلام بالمنطقة.

من جهته أكد وزير الخارجية السعودي على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة ومعالجة الأزمة الإنسانية. وشدد على ضرورة العمل لضمان دخول المساعدات الإنسانية للقطاع، مشيراً إلى الحاجة لجهد جماعي لوقف دوامات العنف.

وكان وزير الخارجية السعودي قد أكد أمس خلال اتصال هاتفي بالممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل على ضرورة التزام إسرائيل بالقانون الإنساني الدولي بما فيه السماح بوصول المواد الغذائية والإغاثية إلى غزة ورفع الحصار عنها، مشدداً على أهمية العمل على إيجاد حل سياسي عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. وأكدت وزارة الخارجية السعودية الجمعة على الرفض «القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة وإدانتها لاستمرار استهداف المدنيين العزل هناك».

الى ذلك بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع وزير الخارجية الأميركي في الدوحة تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتداعيات الوضع الإنساني هناك.

