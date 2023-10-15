وزير الخارجية الإيراني من بيروت: يدنا على الزناد

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بيروت - الوكالات: أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن لدى المقاومة إمكانيات كبيرة وإذا ردت فبإمكانها إحداث زلزال كبير للكيان الصهيوني. وأضاف عبداللهيان في بيان قائلا «قادة المقاومة أخبروني أنه في حال ردوا على العدوان الإسرائيلي فإن ذلك سيغير خارطة الأراضي المحتلة». وأكد عبداللهيان أن يد المقاومة على الزناد مشيرا الى ان «لديها إمكانيات كبيرة وإذا ردت فبإمكانها إحداث زلزال كبير للكيان الصهيوني وهي وضعت نصب أعينها كل السيناريوهات المحتملة في هذه الحرب والإعلان عن ساعة الصفر في حال استمرار العدوان الإسرائيلي هو بيدها».

وطالب الوزير الإيراني، امس إسرائيل بوقف هجماتها على غزة، محذرا من أن الحرب قد تتوسع إلى أجزاء أخرى من الشرق الأوسط، إذا انضم حزب الله إلى المعركة ما سيجعل إسرائيل تعاني من «زلزال ضخم». وقال حسين أمير عبداللهيان للصحافيين في بيروت إن حزب الله اللبناني أخذ جميع سيناريوهات الحرب في الاعتبار، ويجب على إسرائيل وقف هجماتها على غزة في أسرع وقت ممكن.

وتعتبر إسرائيل حزب الله أخطر تهديد مباشر لها، وتقدر أن لديه حوالي 150 ألف صاروخ وقذيفة، بما في ذلك صواريخ موجهة بدقة يمكنها ضرب أي مكان في إسرائيل.

من جهة ثانية قال أمير عبداللهيان في دمشق بعد جولة شملت أيضاً بغداد وبيروت «لا تزال هناك فرصة سياسية للحيلولة دون اتساع الأزمة في المنطقة»، لكنه حذر في الوقت ذاته أنه «ربما الساعات المقبلة سيكون الوقت بات متأخراً».

في غضون ذلك اندلعت اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والرشاشة في محيط موقع رويسة العلم الإسرائيلي جنوبي لبنان وقصف حزب الله مواقع عسكرية إسرائيلية في مزارع شبعا المحتلة، منها موقع الرادار الإسرائيلي في مزارع شبعا. ورد الجيش الإسرائيلي بقصف مناطق عدة جنوب لبنان، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية فوق مناطق تلال كفرشوبا ومزارع شبعا.

