مقتل صحافي من «رويترز» بقصف إسرائيلي

عربيات ودوليات

حملت السلطات اللبنانية امس إسرائيل مسؤولية قتل الصحافي في وكالة رويترز بقذيفة صاروخية أصابت أيضا إعلاميين آخرين بجروح بينهم مصوران لوكالة الصحافة الفرنسية ومراسلة لقناة «الجزيرة» في جنوب لبنان. ودانت منظمة «مراسلون بلا حدود» استهداف «غارة إسرائيلية» لصحافيين، واصفة ما حصل بـ«الجريمة البشعة».

وكانت مجموعة الصحافيين من وكالتي رويترز وفرانس برس وقناة الجزيرة في محيط بلدة علما الشعب الحدودية مع إسرائيل لتغطية التصعيد العسكري الذي حصل بعد ظهر الجمعة. وقال الجيش اللبناني في بيان «أطلق العدو الإسرائيلي قذيفة صاروخية أصابت سيارة مدنية تابعة لفريق عمل إعلامي، ما أدى إلى استشهاد المصور عصام عبدالله» من وكالة رويترز». وأسفر القصف أيضاً عن إصابة آخرين بينهم مصورا وكالة فرانس برس ديلان كولنز وكريستينا عاصي، والصحافية كارمن جوخدار والمصور إيلي براخيا من قناة الجزيرة، وثائر السوداني وماهر نازح من رويترز.

