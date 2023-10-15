مناقصتان للمساكن منخفضة التكاليف

وطن النهار

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن طرح مناقصتين بمشروع المساكن الميسرة «منخفضة التكاليف» وتشمل إحداها انشاء وانجاز وصيانة 1568 بيتا والمباني العامة واعمال الطبقة السطحية للاسفلت واعمال توريد وتركيب كيبلات الضغط المنخفض والمتوسط واعمال انارة الطرق بالقطاعBP-1 بالمشروع.

وكانت المناقصة الثانية انشاء وانجاز وصيانة 1777 بيتا والمباني العامة واعمال الطبقة السطحية للاسفلت واعمال توريد وتركيب كيبلات الضغط المنخفض والمتوسط واعمال انارة الطرق بالقطاع BP-3 بالمشروع.

وحددت المؤسسة موعد إقفال المناقصتين الموافق 5 ديسمبر 2023، وشددت على الشركات المحلية والاجنبية المنفذة لمشاريع أعمال المباني العامة والتي تنطبق عليها قائمة الأسس والمعايير الواجب استيفاؤها من المناقصين التقدم لشراء مستندات المناقصتين مع تقديم جميع الوثائق والمستندات وفقا للمتطلبات وبما يحقق الشروط وبالطريقة المنصوص عليها.

وطلبت المؤسسة من الشركات المتقدمة ممن تنطبق عليها إحدى الحالات التالية، اولا المقاولون المحليون المصنفون لدى الجهاز المركزي للمناقصات بالفئة الاولى لتخصص المباني العامة «منفردين»، ثانيا المقاولون الاجنبيون المتخصصون في تنفيذ اعمال المباني العامة «منفردين».

يذكر ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية انتهت من تسليم البنية التحتية لـ 9800 قسيمة بالمشروع خلال العام 2021 والذي سيكون بديلاً عن المساكن القائمة بمنطقتي تيماء والصليبية وتبعد عن مدينة الجهراء 16 كم جنوب طريق السالمي ويتضمن مساحة للسكن الخاص تقدر بـ 5.144.300 متر مربع، وسيتضمن منطقة سكن استثماري بمساحة 48 ألف متر مربع ومباني عامة وخدمات على مساحة 1.047.000م2 ومنطقة حرفية «مخازن وقسائم حرفية» بمساحة 169 ألفاً و600م2 ومناطق خدمات بنية تحتية تتضمن أبراج مياه علوية ومحطة معالجة صرف صحي بمساحة 204.900م2 بالإضافة لطرق رئيسية بمساحة 1.554.100م2.

وتبلغ مساحة القسيمة الواحدة تبلغ 200م2 ويحتوي المشروع على خزان للري بسعة 250 ألف غالون مع بئر مياه جوفية لتغذية الخزان بالإضافة إلى الأعمال الخاصة بمحطات الكهرباء الفرعية 61 محطة و4 محولات و89 محطة و2 محول.

