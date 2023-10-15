منيرة الأمير: «فض منازعات البناء» نقلة نوعية لعجلة التنمية

وطن النهار

أصدرت البلدية قرارا باعتماد مقترح عضو المجلس البلدي المهندسة منيرة الأمير والمختص بوضع آلية لفض النزاعات بين شركات المقاولات والبناء من جهة وبين المواطنين من جهة أخرى ضمن البلدية.

و تضمن القرار الصادر عن البلدية باعتماد المقترح تشكيل لجنة لذات الغرض وتتكون هذه اللجنة من كل من نائب المدير العام لشؤون قطاع المساحة بصفته رئيسا للجنة وبعضوية السادة مراقب السلامة- فرع بلدية الأحمدي ومراقب تراخيص السلامة فرع الفروانية وكل من نهى الماجد وحسن الصفار عن الإدارة القانونية على أن يكون رئيس قسم التشوينات والمكاتب المؤقتة بقطاع التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي عضوا مقررا في هذه اللجنة.

وقالت الأمير تعقيبا على هذا القرار باعتماد مقترحها الخاص بفض النزاعات إن هذه الخطوة سوف تساعد بلا شك في تقليل عدد القضايا الخاصة بالخلاف بين الشركات العاملة في مجال البناء والمقاولات من جانب وبين المواطنين وأصحاب المشاريع الإنشائية من جانب آخر ولنا أن نعرف أن هذا القطاع المهم وهو أحد المحركات الرئيسة للاقتصاد في أي دولة وبسرعة حل المشكلات التي قد تطرأ فيه وبين أطرافه المعنية ما يعني بالضرورة سرعة عمليات الإنجاز في المشاريع وتنفيذها وكذلك زيادة عدد المشاريع التي يتم عملها في ذات الوقت وهذا هو المقصد الضروري.

وأكملت الأمير بأن اللجنة التي صدر بتشكيلها القرار سوف تقوم في أولى جلساتها بوضع آليات للإجراءات الواجب اتباعها حال وجود نزاع بين المواطنين وشركات المقاولات والبناء واتخاذ التوصيات لفض مثل هذه المنازعات كما أن لهذه اللجنة الحق في الاستعانة بمن تراه مناسبا من أهل الاختصاص وذوي الخبرة متى اقتضت الضرورة ذلك من أجل تقديم حلول واقعية ومناسبة للأطراف محل النزاع.

وأوضحت الأمير أن صدور القرار هو عامل إيجابي يدل على رغبة بلدية الكويت في التدخل اللازم عبر أدواتها للمساعدة في هذا المجال المهم والضروري والدليل على ذلك تفعيل هذا القرار من تاريخ صدوره وحتى انتهاء السنة المالية 31/3/2024 حيث سيتم تقييم الخطوة والعمل على تطويرها في المستقبل.

